Coronavirus, non punibilità dei medici. Siclari presenta al Governo un emendamento

"Non esistono le condizioni perché un medico possa essere ritenuto colpevole per possibile errore sanitario". Le parole del senatore in merito all'emergenza covid-19

“È giusto ed opportuno che i medici che sono in prima linea nella battaglia contro il covid-19 non debbano essere chiamati a rispondere per responsabilità medica”.

Il senatore Marco Siclari, capogruppo di Forza Italia in Commissione Igiene e Sanità al Senato ha presentato, con i colleghi, un subemendamento al maxiemedamento del Governo per introdurre la non punibilità dei medici che operano contro il covid-19.