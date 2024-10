Emergenza COVID, nuovo servizio di ascolto socio assistenziale in Calabria

L’attuale emergenza determinata dalla diffusione dell’epidemia di COVID-19 e le necessarie misure assunte dal Governo, stanno comportando un repentino cambiamento della quotidianità di ognuno.

Il rallentamento brusco, la sospensione delle attività e dei momenti di socialità accrescono, sempre più, il senso di insicurezza e, a volte, di solitudine. Per un verso le fake news e, di contro, i timori per il prolungamento dei tempi della permanenza forzata in casa, possono ingenerare o acuire situazioni di disorientamento, di sofferenza, di passività per singoli, famiglie, donne in difficoltà, disabili, adolescenti, bambini e persone anziane.

La fase del graduale ritorno alla normalità aprirà, inoltre, uno scenario difficile di ricostruzione di una società ferita, in condizione di forte bisogno sociale, sanitario ed economico.

In questo quadro si colloca l’iniziativa volta a sostenere, aiutare e orientare, seppure a distanza, la cittadinanza calabrese.

L’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Calabria, insieme all’UNICAL, ha attivato, a questo scopo, un servizio gratuito di ascolto socio-assistenziale telefonico che si esplica attraverso il numero 098.41758127. Il numero è attivo tutti i giorni dalle 15,00 alle 18,30.

Preziosa la collaborazione dell’ANPE Calabria che, attraverso i pedagogisti associati, offrirà ascolto competente nella gestione delle situazioni attinenti a disagi pedagogici ed educativi.

Il segretariato sociale sarà, invece, gestito esclusivamente da professionisti assistenti sociali, i quali prenderanno in carico le richieste di aiuto pervenute e si occuperanno di intervenire direttamente secondo le proprie competenze o di offrire, in alternativa, un accompagnamento mirato e professionale verso il servizio territoriale competente.

Un indispensabile contributo è fornito, altresì, dalle associazioni e sindacati di categoria professionale degli assistenti sociali, ASSNAS e SUNAS.

Il Presidente dell’Ordine degli assistenti sociali della Calabria

Dott. Danilo Ferrara