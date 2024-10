Coronavirus, continua il taglio dei voli in Calabria

La Calabria sembra destinata a rimanere completamente isolata, un pò come accade per l’Italia in Europa. Dopo la comunicazione da parte di Sacal, riguardante il taglio dei voli dagli aeroporti di Reggio Calabria e Lamezia Terme, arriva anche la notizia di un ulteriore taglio. Questa volta, i voli cancellati appartengono alla compagnia low cost Ryanair negli aeroporti di Lamezia Terme e Crotone.

QUANDO

Secondo quanto riportato da Aeroporticalabria.com Ryanair sarebbe stata costretta a cancellare fino al 25% dei voli italiani a corto raggio dal 17 marzo all’8 aprile. La scelta sarebbe una conseguenza del Covid19. Tutti i clienti interessati sono stati informati via e-mail e SMS con l’opzione di richiedere un rimborso o di riprenotare il loro viaggio.