Corrireggio 2016: ecco i nomi di tutti i premiati – FOTO

Si è tenuta ieri 28 aprile, come da programma, presso il Salone delle Conferenze della Provincia a Reggio Calabria, la cerimonia di premiazione della trentaquattresima edizione della Corrireggio, la corsa/passeggiata per tutti che si è svolta il 25 aprile.

Anche quest’anno è stata scelta la sede di Palazzo “C. Alvaro” poichè la Corrireggio, quale evento dai forti connotati culturali, è tra l’altro inserita nel programma degli Stati generali della Cultura, proposto dall’Assessorato Provinciale alla Cultura e alla Legalità.

La lunga maratona delle premiazioni in un salone stracolmo si è confermata un evento dall’atmosfera particolare, una sorta di mix ben assortito tra cerimonia ufficiale e allegra festa popolare, in cui non si sono certo risparmiati gli applausi e i momenti d’intensità emotiva e in cui protagonisti assoluti sono stati soprattutto i bambini.

A sottolineare lo spirito di sportività ,condivisione e di partecipazione, al di fuori di ogni agonismo esasperato che caratterizza la corsa podistica del 25 aprile non è mancato il tradizionale sorteggio di premi offerti da sponsor e aziende singole o cooperative operanti nel sociale.

Numerosi anche per questa edizione i premiati (in allegato l’elenco completo delle due classifiche per categorie). Tutte le classifiche della Corrireggio 2016 sono visibili sul sito: www.corrireggio.it e sulla pagina fecebook del Circolo Legambiente di Reggio Calabria. Chi tra i vincitori non avesse potuto ritirare il premio durante la cerimonia, potrà farlo presso la sede di via Demetrio Tripepi n.110, inviando una mail all’indirizzo legambiente.rc@libero.it o previa telefonata al numero 338.3554496.

Intanto Legambiente non si culla sugli allori. Nonostante il rinnovato successo della manifestazione l’associazione punta a migliorare ancora l’evento, accogliendo gli utili suggerimenti di chi la corsa l’ha vissuta.

Legenda:

il primo numero indica la posizione d’arrivo nella classifica generale

– il secondo numero indica l’anno di nascita

– il terzo numero il numero di pettorale

– per gli atleti è indicato anche il tempo cronometrico

PREMIAZIONI CORRIREGGIO 2016 – CORSA COMPETITIVA

1 ASSOLUTO MASCHILE

1 MIOTELLO Paolo 2 69 26 42.17

1 ASSOLUTA FEMMINILE

1 DE LEO Palma 8 77 17 46.41

CATEGORIE MASCHILI

NATI DOPO IL 2006

NATI DAL 2005 AL 2003

NATI DAL 2002 AL 1999

NATI DAL 1998 AL 1987

1 CARUSO Davide 15 89 75 48.52

2 ROMEO Giuseppe 28 92 97 51.18

3 NUCERA Antonio Giuseppe 39 97 78 53.39

NATI DAL 1986 AL 1977

1 ABBRUZZESE Raffaele 9 84 19 46.43

2 LAMMENDOLA Gianluca 11 81 7 47.06

3 CARATOZZOLO Mario 13 80 15 47.46

NATI DAL 1976 AL 1967

1 MIOTELLO Paolo 2 69 26 42.17

2 MONTI Francesco 3 71 27 43.57

3 VAZZANA Fabio 4 73 108 45.39

4 BUDA Renato 5 70 20 46.05

NATI DAL 1966 AL 1957

1 ADAMO Alberto 6 57 99 46.27

2 SCARCELLA Ruggero 7 61 104 46.41

3 VERBARO Bruno 12 65 96 47.08

NATI DAL 1956 AL 1947

1 BUSONERO Eugenio 25 55 85 51.01

2 CANNATA’ Giuseppe 48 51 14 56.21

3 PANZERA Pietro 50 51 88 56.34

NATI PRIMA DEL 1946

1 TRIPODI Vincenzo 70 42 23 73.24

CATEGORIE FEMMINILI

NATE DOPO IL 2006

NATE DAL 2005 AL 2003

NATE DAL 2002 AL 1999

NATE DAL 1998 AL 1987

NATE DAL 1986 AL 1977

1 DE LEO Palma 8 77 17 46.41

2 DE LA CRUZ AGUIRRE Luz Nadine 17 86 91 48.57

NATE DAL 1976 AL 1967

1 BENEDETTI Ginevra 10 68 90 47.04

2 SOFIA Maria 36 71 4 53.20

3 VISCONTE Annalisa 42 73 29 54.16

NATE DAL 1966 AL 1957

NATE DAL 1956 AL 1947

NATE PRIMA DEL 1946

PREMIAZIONI CORRIREGGIO 2016 – CORSA NON COMPETITIVA

1 ASSOLUTO MASCHILE

1 CENTO Maurizio 1 75 2134

1 ASSOLUTA FEMMINILE

1 RIPEPI Margherita 68 70 2145

CATEGORIE MASCHILI

NATI DOPO IL 2006

1 VECCHIO Paolo 115 6 1271

2 VECCHIO Gabriele 244 8 1272

3 CHIRICO Antonino 309 6 3016

NATI DAL 2005 AL 2003

1 BASILE ROGNETTA Filippo 137 4 3049

2 ABBAZ Anas 206 4 2586

3 MARRA Gabriele 223 4 1107

NATI DAL 2002 AL 1999

1 PRATICO’ Pasquale 12 0 3018

2 LEONELLO Antonino 13 2 2150

3 PELLEGRINO Antonino 30 1 1138

NATI DAL 1998 AL 1987

1 DI PIETRO Federico 5 98 156

2 CHILA’ Antonio 8 90 2576

3 BRIGANTI Davide 10 97 1523

NATI DAL 1986 AL 1977

1 SANTORO Diego 3 80 1620

2 REPACI Stefano Gabriele 6 85 2835

3 FOCA’ Giuseppe 14 79 3014

NATI DAL 1976 AL 1967

1 CENTO Maurizio 1 75 2134

2 CENTO Pasquale 7 69 2128

3 SACCA’ Giuseppe 9 69 2148

4 CHIANTELLA Giovanni 16 70 1581

NATI DAL 1966 AL 1957

1 ZINDATO Francesco 2 60 291

2 SPINELLI Giuseppe 4 60 290

3 CORTESE Francesco 22 59 2067

NATI DAL 1956 AL 1947

1 RUFFA Antonio 57 53 3038

2 MALASPINA Giacomo 72 52 2055

3 OLIVA Francesco 87 56 1519

NATI PRIMA DEL 1946

1 D’ANGELO Domenico 190 40 3156

2 MORO Francesco 246 41 1307

3 CATALANO Giovanni 330 41 188

CATEGORIE FEMMINILI

NATE DOPO IL 2006

1 BORRELLO Margherita 372 6 1622

2 ASCIUTTO Chiara 438 6 1502

3 SURACE Giulia 446 6 154

NATE DAL 2005 AL 2003

1 MARINO Veronica Rita 131 4 2138

2 PENSABENE Sara 224 3 162

3 CATIZZONE Elettra 269 3 3316

NATE DAL 2002 AL 1999

1 CALABRESI Simona 102 99 226

2 BASILE ROGNETTA Erminia 119 1 3047

3 PRATICO’ Marta 155 1 235

NATE DAL 1998 AL 1987

1 AMATO Simona 143 92 299

2 SERGI Francesca 152 95 3319

3 GERVASI Caterina 200 89 190

NATE DAL 1986 AL 1977

1 BARBARO Anna 105 85 344

2 ROMBOLA’ Adele 174 78 1562

3 BARRECA Caterina 205 81 1535

NATE DAL 1976 AL 1967

1 RIPEPI Margherita 68 70 2145

2 TARANTINO Antonia 79 67 2105

3 VENTICINQUE Antonella 134 70 2113

4 LAGANA’ Stefania 146 69 338

NATE DAL 1966 AL 1957

1 ALBANO Giuseppina 180 66 1507

2 CATANESE Assunta 264 57 296

3 FOTI Claudia 340 66 397

NATE DAL 1956 AL 1947

1 CARAVELLI Concetta 150 52 339

2 TRAVIA Mirella 275 53 175

3 FRANDO Fe Aida 279 55 4

NATE PRIMA DEL 1946

1 SALUTARI Giulia 476 24 438