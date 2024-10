Corsi di formazione Metrocity, Castorina: ‘Nuove opportunità per i giovani’

L’impegno che l’amministrazione metropolitana guidata dal sindaco Falcomatà sta spendendo per la nuova vita del settore formazione si è definitivamente concretizzata con la presentazione di focus dedicato ai cittadini che ha riguardato in particolare il nuovo bando di formazione professionale che sarà pubblicato mercoledì.

A dirlo è il delegato alla formazione professionale ed al bilancio della città Metropolitana Antonino Castorina che ha sottolineato come “ciò si è reso possibile grazie all’intervento attivo attraverso il metodo della programmazione e degli stanziamenti in bilancio.

I corsi di Formazione Professionale sono completamente gratuiti e riguardano la frequenza e la qualificazione professionale, tutti i corsi sono completamente gratuiti, le spese di gestione e tutti gli altri oneri saranno pagati dalla Città Metropolitana che organizza e gestisce il corso e che si avvarrà di partner specializzati scelti con una procedura di manifestazione di interesse”.

Castorina prosegue:

“Un’altra novità riguarda il ritorno nei Centri di Formazione Professionale periferici come il nuovo centro di Formazione Professionale di Rosarno dove si svolgeranno i corsi per Pizzaiolo e Pasticciere, il Cfp di Laureana di Borrello che ospiterà i corsi per Cuoco e addetto alla vigilanza locali pubblici, il CFP di Siderno dove si svolgerà il corso per Tecnico accoglienza turistica e addetto alla vigilanza lavori pubblici e ovviamente anche nei CFP di Reggio Calabria i nuovi corsi riguarderanno invece: amministratore condominio, Tecnico creazione siti e pagine web, Tecnico laboratorio fotografico, saldatore, elettricista, pizzaiolo, operatore produzione agro alimentare specializzato in bergamotto ed Inglese per il Turismo”.