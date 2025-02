14 febbraio: si trova in Calabria la ‘città dell’amore’ con le reliquie di San Valentino

Calabria, una regione che custodisce segreti millenari tra le sue coste e l’entroterra montuoso e che sa trasformare ogni momento in un’esperienza intensa, specialmente quando si celebra l’amore.

Proprio qui, lungo la costa tirrenica, sorge un borgo capace di far battere il cuore: Belvedere Marittimo, conosciuto anche come la “Città dell’Amore”. Ogni anno, il 14 febbraio, questo piccolo gioiello affacciato sul mare diventa la meta prediletta di coppie in cerca di romanticismo e devozione, sulle tracce del Santo degli Innamorati, San Valentino. Un viaggio tra storia e passione, in cui il fascino di un luogo senza tempo incontra il desiderio di rinnovare la propria promessa d’amore. E in questa atmosfera fatta di tramonti mozzafiato e antiche leggende, potrai riscoprire la bellezza di un sentimento che, in Calabria, trova la sua cornice perfetta.

Belvedere Marittimo, affacciato sul Tirreno in provincia di Cosenza, è conosciuto come il “Borgo degli Innamorati” o “Città dell’Amore”. Sorge su un panorama che spazia dal verde delle colline al mare cristallino, incorniciato da un cielo limpido, particolarmente suggestivo al tramonto. Ogni anno, il 14 febbraio, le coppie di innamorati si recano in pellegrinaggio qui per celebrare il Santo degli Innamorati.

Questo delizioso borgo medievale cattura il cuore di chiunque lo visiti: il centro storico, arroccato sull’altura, conserva il fascino autentico dei suoi vicoli e delle sue antiche fortificazioni, mentre la zona costiera offre un mare limpido e meravigliosi scorci panoramici.

Le origini del legame tra Belvedere, San Valentino e gli innamorati

Per comprendere la connessione tra Belvedere Marittimo, San Valentino e gli innamorati, bisogna fare un salto nel passato. Era il 1595 quando fu fondato il primo nucleo dell’attuale Convento dei Cappuccini, all’epoca dedicato a San Daniele Fasanella, protettore di Belvedere Marittimo. Con l’arrivo dei frati cappuccini, e da circa trecento anni, le spoglie di San Valentino vescovo (il “Santo degli Innamorati”) sono custodite proprio all’interno di questo convento, nella suggestiva Cappella della Porziuncola.

Una lettera papale del Settecento attesta la presenza delle reliquie:

“Santo sangue con frammenti di ossa, tratto dal corpo di San Valentino dal cimitero di Cipriano, sono stati posti in un’urna di legno ben chiusa e legata con filo di seta di colore rosso e segnata con il sigillo”.

Da allora, Belvedere Marittimo è custode delle sante reliquie e meta di pellegrinaggio di coppie desiderose di onorare o rinnovare la propria promessa d’amore. Qui, ogni 14 febbraio, un clima di festa e devozione pervade le strade, rendendo ancora più speciale l’atmosfera del borgo.

Cosa vedere e cosa fare a Belvedere Marittimo

Convento dei Cappuccini e Cappella della Porziuncola

Qui si ha la possibilità di rendere omaggio alle reliquie del Santo degli Innamorati. L’atmosfera raccolta e la bellezza del luogo invitano a un momento di preghiera e riflessione, ideale per chi desidera consolidare o celebrare il proprio legame affettivo.

Il Borgo medievale e le tracce aragonesi

Il centro storico di Belvedere Marittimo, invece, è formato da viuzze suggestive e antiche costruzioni risalenti al periodo aragonese, il più florido per il borgo. Ne sono testimonianza il Castello di Belvedere, roccaforte normanna poi ristrutturata durante la dominazione aragonese, e le due torri di avvistamento: la Torre di Paolo Emilio e la Torre di Santa Litterata.

Escursione alla frazione di Santa Litterata

La Torre di Santa Litterata si trova nell’omonima frazione marina, circondata da un scenario naturalistico davvero suggestivo, dove il blu del mare si fonde con la particolarità di calanchi argillosi e terrazzi marini. Questa zona regala panorami ideali per una passeggiata di coppia, per ritagliarsi un momento intimo a contatto con la natura.

Eventi speciali: Note di Fuoco – Festival dell’Arte Pirotecnica

Belvedere Marittimo, però, è una meta turistica anche in altri periodi dell’anno. Da non perdere, ad esempio, “Note di Fuoco – Festival dell’Arte Pirotecnica”, una spettacolare tre giorni di fuochi d’artificio sul mare che si svolge nel mese di luglio. Un’occasione speciale per vivere momenti di grande suggestione insieme alla persona amata, con il mare come palcoscenico naturale.

Dalle reliquie di San Valentino conservate nel Convento dei Cappuccini agli affascinanti scorci medievali, passando per le viste mozzafiato sul Tirreno cosentino, Belvedere Marittimo è una destinazione romantica a tutto tondo. Vivere il San Valentino in Calabria significa regalarsi un viaggio nella tradizione, nell’arte e nell’incanto di luoghi che sembrano nati per celebrare l’amore.