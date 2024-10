‘Cose da provare nel 2023’: TasteAtlas incorona la ‘Nduja miglior salume al mondo

Nella "TasteAtlas Bucket List: 40 Things to Try in 2023" spicca il prodotto tipico calabrese

È la bandiera italiana quella che svetta nella “TasteAtlas Bucket List: 40 Things to Try in 2023”. Diverse le categorie selezionate dalla guida web sul cibo tra le più note a livello internazionale ha scelto di inserire: migliori formaggi, tipi di pane, prosciutti, snak, vini, torte, liquori e salumi! Proprio in quest’ultima categoria spicca la presenza di un prodotto identitario calabrese: la ‘Nduja di Spilinga.

Nduja miglior salume al mondo

Nelle “40 cose da provare nel 2023” secondo TasteAtlas, dunque, c’è anche l’ineguagliabile ‘nduja.

“Devi salvare questo elenco – si legge in un post pubblicato sui social. E devi provarli tutti, senza scuse. La vita è troppo breve per non provare tutto il meglio che il mondo ha da offrire”.

TasteAtlas illustra, ai suoi numerosi lettori, di cosa si tratta, nello specifico, e fornisce loro consigli su come accompagnarla: