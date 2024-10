Cosenza-Reggina: profili di rischio. Le decisioni dell’Osservatorio Nazionale

La gara è in programma martedì 28 febbraio allo stadio "San Vito-Gigi Marulla"

“L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha inserito Cosenza–Reggina tra le gare con profili di rischio per l’ordine pubblico. Il derby calabrese è in programma martedì 28 febbraio allo stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’. I tifosi della Reggina, residenti nella provincia di Reggio Calabria, potranno acquistare i tagliandi solo per il settore ospiti”.