Il trombettista reggino Cosimo Ascioti in tour con “Il Volo”: concerti in tutta Italia

Dopo il concerto tenuto all’Hallenstadion di Zurigo (Svizzera) al fianco dei tre tenori più famosi del mondo, il trombettista geracese Cosimo Ascioti si prepara per un altro importante lavoro che, a gennaio 2025, lo vedrà impegnato nelle più importanti città italiane nell’ambito della tournée mondiale del trio “Il Volo”, in qualità di prima tromba solista. I concerti ai quali prenderà parte il noto musicista locrideo verranno effettuati a:

Jesolo (10 gennaio – Palazzo del Turismo)

(10 gennaio – Palazzo del Turismo) Milano (11 gennaio – Unipol Forum)

(11 gennaio – Unipol Forum) Treviso (13 gennaio – Palaverde)

(13 gennaio – Palaverde) Torino (18 gennaio – Inalpi Arena)

(18 gennaio – Inalpi Arena) Roma (21 gennaio – Palazzetto dello Sport)

Il Volo, ambasciatori italiani nel mondo

Il Volo, gruppo composto dai giovani cantanti Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, costituitosi nel 2009 e vincitore del Festival di Sanremo 2015 con il brano “Grande amore”, rappresenta attualmente la formazione musicale italiana più famosa a livello internazionale. Dopo i concerti di gennaio, i ragazzi de “Il Volo” partiranno per una lunga tournée negli Stati Uniti d’America, esibendosi in città come New York, Los Angeles (Hollywood), Detroit, Atlantic City e molte altre.

Il percorso artistico di Cosimo Ascioti

Cosimo Ascioti vive a Gerace (RC), si è laureato presso il Conservatorio di musica statale “F. Cilea” di Reggio Calabria e attualmente è docente titolare della cattedra di strumento musicale “Tromba” presso la locale scuola secondaria di primo grado statale.

Ha collaborato in qualità di Professore d’orchestra con:

Teatro dell’Opera di Roma

Orchestra “Mosaico Barocco” di Venezia

Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli

Teatro Massimo “V. Bellini” di Catania

Recentemente ha conseguito una seconda laurea in Musica Antica “Tromba Rinascimentale e Barocca” presso il Conservatorio di musica statale “S. Giacomantonio” di Cosenza. Nei giorni scorsi ha effettuato due incisioni discografiche: una a Roma con il Movie Brass Quintet (di cui fanno parte anche musicisti già collaboratori del Maestro Ennio Morricone) e un’altra a Milano con la pianista Barbara Boni, dedicata alle colonne sonore di film italiani. A breve i lavori saranno disponibili su tutti gli store digitali.