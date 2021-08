Covid, Calabria (per ora) salva. Ma rischia il ritorno in zona gialla

Per la prima volta dall'istituzione della zona bianca, si torna a parlare di ritorno in zona gialla

Covid, contagi in aumento soprattutto in alcune regioni. Per la prima volta dal 'liberi tutti' con l'avvio della zona bianca in tutta Italia, si torna a parlare della possibilità di zona gialla. Tra le regioni maggiormente a rischio, assieme a Sardegna e Sicilia, c'è anche la Calabria.

Il parametro da zona gialla che già è oltre la soglia critica è quello dell'incidenza a 57,12, mentre i due parametri sui posti occupati in ospedale sono in veloce rialzo. A preoccupare è soprattutto il tasso di occupazione dei posti letto in area medica che ha raggiunto l'11%, il secondo più alto d'Italia dopo la Sicilia, mentre il tasso di occupazione delle terapie intensive è ancora relativamente basso, al 2%.

Da ricordare come dopo le ultime novità nel nuovo decreto Covid, il cambio dei colori scatta con il superamento delle soglie minime su tre indicatori:

l’incidenza settimanale dei casi superiore a 50 ogni 100mila abitanti;

l’occupazione dei posti letto dei reparti Covid oltre il 15%;

per i reparti di terapia intensiva invece al 10%.

Ferragosto in zona bianca

L'allarme per il possibile ritorno in zona gialla è concreto ma non immediato. Nessuna regione infatti cambierà colore in questa settimana, i primi cambiamenti potrebbero verificarsi dal 23 agosto.

Il peggioramento di contagi di Coronavirus e ricoveri è però inequivocabile, solo ieri sono stati sfiorati i 7mila nuovi casi, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud che in estate, quest’anno come lo scorso, dopo l’ondata dei turisti devono affrontare quella della virus.