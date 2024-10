Calcio serie B: colpo dirigenziale da novanta per la Cremonese

Progetti ambiziosi e grandi spese lo scorso anno, salvo poi ottenere la salvezza nella parte conclusiva della stagione. Grandi propositi anche quest’anno, ma la Cremonese non è riuscita ancora ad invertire la rotta e si trova all’ultimo posto della classifica. Ed allora si è affidata ad un dirigente straordinario, di grande esperienza e competenza come Ariedo Braida, una vita in quel Milan che ha vinto tutto e poi esperienze importanti anche al Barcellona.

La Cremonese annuncia il nuovo Dg Ariedo Braida