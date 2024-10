Empoli, Olivieri: ‘Reggina, Monza e Spal sono tre squadroni’

Dopo la prima rete stagionale realizzata con la maglia dell’Empoli nella gara contro la Reggina, l’attaccante Olivieri ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. il giocatore, in prestito dalla Juventus, parla così della squadra amaranto e del messaggio ricevuto dopo il primo gol in campionato.

“Conoscevo già l’ambiente, visto che a Empoli avevo giocato a livello di settore giovanile e l’allenatore mi ha colpito molto: Dionisi è giovane e emergente, un pò come tutti noi. Siamo primi, ma la strada è lunga e sappiamo quanto sia dura, vista la concorrenza di squadroni come Monza , Spal e Reggina “.

“Spero di arrivare in doppia cifra, ma le chiacchiere non contano: dovrò dimostrarlo sul campo, segnando. Il gol della scorsa settimana alla Reggina è soltanto un punto di partenza. Mi ha fatto piacere ricevere anche i complimenti di Douglas Costa, che mi ha mandato un messaggio via social. Avevo un buon rapporto con lui a Torino. È uno che scherza con tutti. Vedere da vicino Douglas è fantastico: è velocissimo e con la palla fa quello che vuole”.