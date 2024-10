Empoli: secondo il presidente Corsi, alla Reggina manca un elemento essenziale

Un grande presidente, una vita alla guida dell’Empoli sempre con risultati sportivi eccellenti e grandi valorizzazioni. Fabrizio Corsi parla di Reggina a Gazzetta del Sud, esalta la tifoseria ed invita ad avere pazienza.

Reggina sconfitta ad Empoli, la disamina

“Nel primo tempo ho visto una buona squadra, organizzata per come ci aspettavamo. Nella ripresa, invece, forse hanno pagato troppo l’assenza di giocatori come Lafferty e Menez, fermo restando che siamo stati bravi anche noi”.

Leggi anche

Il tifo del Granillo è sempre stato la marcia in più

“Secondo me l’essere matricola è un vantaggio perchè si vola sulle ali dell’entusiasmo. Ma la Reggina paga l’assenza del proprio pubblico perchè il tifo al Granillo ha sempre dato una marcia in più. Si tratta comunque di una squadra che ha esperienza e valori, guidata da un allenatore molto bravo, non credo avrà difficoltà ad inserirsi tra le protagoniste”.

Leggi anche

Le favorite per la vittoria finale

“Per la lotta al vertice vedo su tutte Lecce e Monza e credo anche che il Cittadella sarà nuovamente tra le sorprese. Attenzione poi alle squadre che adesso stanno nei bassifondi tipo il Pescara, ma che con tempo possono rialzarsi scalando posizioni. Il primo Empoli di Sarri ad inizio stagione era penultimo”.