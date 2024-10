Amoruso: ‘Reggina costruita per vincere. Luca Gallo ha chiaro l’obiettivo’

C’è chi invita alla prudenza, chi sostiene che il campionato sia difficile soprattutto per le matricole seppur di lusso come la Reggina. Nicola Amoruso, invece, nonostante l’avvio non esaltante, pensa ad una Reggina comunque grande protagonista.

“La partenza non è stata esaltante, ma allo stesso tempo c’è bisogno che la squadra abbia i suoi tempi per crescere. Non mi aspettavo di vederla subito prima in classifica, ma sono convinto che possa fare la sua parte e possa puntare in alto. La squadra è costruita per vincere, il presidente ha chiaro l’obiettivo di andare in Serie A. Diamogli tempo”.

foto: Maurizio Laganà