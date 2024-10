Reggina, Taibi: ‘Ho sbagliato qualcosa anche io. Senza errori sarei il Ds del Real Madrid’

Quando parla il Ds Massimo Taibi è sempre un fiume in piena e mai si sottrae a quelle che sono le domande dei giornalisti e dei tifosi. abbiamo già scritto del suo intervento sui canali ufficiali del club e diversi sono stati gli argomenti trattati.

Un passaggio importante è quello riguardante il budget messogli a disposizione dalla società e le necessità che sono differenti rispetto ad altri:

“Ci sono state società che nello scorso calciomercato hanno investito moltissimo. Noi non abbiamo speso 40 milioni e siamo quindi non costretti a stravincere. Ho già detto tante volte che vogliamo sicuramente fare bene e arrivare più in alto possibile. E’ ancora presto per fare delle valutazioni, di sicuro se guardo la Reggina delle prime partite dico che possiamo essere tra le prime sei, se guardo quella di Empoli dico che siamo da parte destra della classifica. Ma sono certo che la mia squadra non rappresenta quanto visto nel secondo tempo in terra Toscana“.