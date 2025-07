In crescita movimentazioni container nel porto di Gioia Tauro

Complessivamente è stata registrata una crescita di 208.651 teus tra le movimentazioni dell'anno in corso e il primo semestre dello scorso anno

Continua la crescita del porto di Gioia Tauro, dove, tra gennaio e giugno 2025, sono stati movimentati 2.186.211 teus che hanno determinato un aumento percentuale del 10,5% rispetto allo stesso periodo del 2024.



Complessivamente è stata registrata una crescita di 208.651 teus tra le movimentazioni dell’anno in corso e il primo semestre dello scorso anno, quando sono stati movimentati 1.977.550 teus.



Dopo avere chiuso il 2024 con una movimentazione di circa 4 milioni di teus, è scritto in una nota, la proiezione dello scalo lascia presagire, anche per il 2025, un’altra ottima performance per lo scalo che si conferma essere il primo porto di transhipment d’Italia e tra i più importanti all’interno del circuito internazionale del Mediterraneo.