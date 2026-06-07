Reggina, accordo raggiunto: il club passa a Matt Rizzetta. La Firma fra oggi e domani

Fumata bianca per la Reggina: l'era Rizzetta ha inizio dopo un logorante tira e molla. La piazza trema e aspetta le firme ufficiali

Dopo settimane di trattative, rinvii, indiscrezioni, silenzi e momenti di forte tensione, la fumata bianca è finalmente arrivata. La Reggina passa a Matt Rizzetta.

L’accordo tra l’imprenditore italo-americano e l’attuale proprietà amaranto è stato definito e nelle prossime ore sono attese le firme che renderanno ufficiale il passaggio di consegne. Si chiude così una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso un’intera tifoseria.

Una trattativa lunga e complessa, caratterizzata da continui tira e molla, ripensamenti, scadenze non rispettate e persino messaggi pubblici che avevano lasciato intendere il rischio concreto di una rottura definitiva. Alla fine, però, le parti sono riuscite a trovare la sintesi necessaria per arrivare all’accordo totale.

​Il nuovo corso societario della Reggina

​Per la Reggina si apre adesso una fase completamente nuova. Dopo tre stagioni consecutive in Serie D e mesi vissuti nell’incertezza, il club amaranto si prepara ad avviare un nuovo progetto sportivo e societario sotto la guida della nuova proprietà.

Le attenzioni si spostano ora sull’organigramma. Saranno giorni decisivi per comprendere quali figure accompagneranno Matt Rizzetta in questa nuova avventura.

Da definire il ruolo del direttore sportivo, con il nome di Pasquale Lo Giudice che continua a circolare con insistenza, ma sul quale al momento non esistono conferme ufficiali.

​La scelta del tecnico e il futuro della squadra

​Altro nodo fondamentale riguarda la scelta dell’allenatore e la costruzione della squadra che dovrà affrontare il prossimo campionato. Il tempo non è molto e la programmazione dovrà necessariamente accelerare per recuperare il ritardo accumulato durante le settimane dedicate alla trattativa.

La piazza, nel frattempo, attende con entusiasmo e curiosità i primi passi della nuova gestione. Dopo giorni di attesa, la notizia che tutti aspettavano è finalmente arrivata: la Reggina riparte da Matt Rizzetta