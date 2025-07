Calciomercato: l’ex Reggina Colombi torna in serie B

Nella stagione 2022-23 ha indossato la maglia della Reggina collezionando 26 presenze in quella squadra guidata da Pippo Inzaghi che ha conquistato i play off promozione, per poi essere esclusa dal professionismo per le note vicende più volte raccontate. Rimasto svincolato, il DG di allora del Rimini, il reggino Giuseppe Geria, lo ha voluto portare in Romagna per dare maggiore qualità ed esperienza al gruppo. Il portiere è entrato nella storia del club insieme ai suoi compagni di squadra per la vittoria della Coppa Italia di C in occasione dell’ultima stagione. Adesso il passaggio all’Entella, la compagine che ha stravinto il campionato e si appresta a disputare il prossimo in serie B.

Leggi anche

Il comunicato del club

“Simone Colombi è un nuovo portiere dell’Entella, il calciatore classe 1991 si trasferisce a titolo definitivo dal Rimini.

Reduce dalla vittoria della Coppa Italia Serie C con la formazione romagnola, l’esperto estremo difensore ha collezionato quasi 200 presenze in Serie B con le maglie di Reggina, Parma, Carpi, Modena e Juve Stabia. Nella stagione 2014/2015 ha esordito con il Cagliari in Serie A, categoria in cui è sceso in campo 11 volte. Negli ultimi 2 campionati a Rimini, in 70 presenze, ha mantenuto la porta inviolata in 29 occasioni”.