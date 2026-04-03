Elezioni, Ripepi su Cannizzaro: ‘È arrivato ‘Rombo di Tuono’, è l’uomo che cambierà il destino di Reggio’

«Reggio Calabria non avrebbe potuto chiedere un candidato migliore. Autorevole, deciso e, sopra ogni cosa, visceralmente innamorato della sua terra: Francesco Cannizzaro non è solo un nome, è l’anima amaranto di cui questa città ha un bisogno disperato».

Esordisce così Massimo Ripepi, Segretario Regionale di Alternativa Popolare Calabria, nel lanciare la sfida per il futuro della città dello Stretto.

«Per me, Francesco è “Rombo di Tuono”: un uomo instancabile, una forza della natura capace di abbattere ogni ostacolo che si frappone tra lui e il bene della nostra città», puntualizza Ripepi.

«Non parliamo di promesse, ma di una realtà scolpita nei numeri: è il Parlamentare che ha portato più risorse per la nostra Rheggio 743 a.C. di tutti i parlamentari di destra e sinistra messi insieme nella storia della Repubblica. Un primato che dimostra un amore per la propria città senza precedenti. Le sue opere, semplicemente, lo precedono».

«L’analisi oggettiva dei risultati ottenuti dal deputato reggino dimostra, senza ombra di smentita, che la cittadinanza ha oggi una certezza: se Cannizzaro diventerà il prossimo Sindaco, saprà attrarre più risorse di quante ne abbiano portate tutti i suoi predecessori messi insieme. Il motivo è semplice: lo ha già fatto concretamente nel suo ruolo di parlamentare, sia dai banchi dell’opposizione che da quelli della maggioranza», spiega il Segretario di AP.

«Questi dati inconfutabili rappresentano la migliore garanzia di un impegno verso la città senza precedenti.»

Ripepi sottolinea con forza il valore del sacrificio personale dietro questa candidatura: «Immaginate cosa potrebbe fare Francesco da Sindaco. Anche oggi, senza ancora indossare la fascia tricolore, è già al lavoro per sbloccare finanziamenti e far decollare nuovi progetti. La sua è una scelta di puro cuore: ha deciso di lasciare le comodità, i privilegi e i velluti dei palazzi parlamentari romani per rimboccarsi le maniche qui, tra la sua gente. Solo chi è accecato dal pregiudizio può non vedere la sincerità di un uomo che sceglie il fango della trincea locale al posto del comfort della capitale».

«Reggio è sprofondata nel declino e nella rassegnazione, ma con la forza di “Rombo di Tuono” riusciremo a sbalordirci, ribaltando questo triste destino», prosegue Ripepi.

«Francesco si mette al servizio di una città che deve ritrovare dignità, orgoglio e quella bellezza che la rende, da sempre, la perla del Mediterraneo. La sua è una dedizione rivolta a chi è rimasto a lottare e a chi sogna, un giorno, di poter finalmente tornare a casa».

«Grazie, Francesco, per il tuo coraggio e la tua verità. Saremo al tuo fianco in questa battaglia di civiltà e onore. Lo faremo per Reggio, per noi, per i nostri figli e per il nostro futuro. Il cambiamento che meritiamo è finalmente a portata di mano e finalmente saremo pienamente orgogliosi di essere reggini con il cuore amaranto», conclude il Segretario di AP, Massimo Ripepi.