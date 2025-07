Calciomercato Scafatese: altro colpo in attacco. Arriva dalla serie C

Dopo le conferme di Palmieri e Molinaro e l’arrivo di Maggio, la Scafatese mette a segno un altro colpo in attacco assicurandosi le prestazioni dell’esterno offensivo Emilio Volpicelli.

Il comunicato

“La Scafatese dà il benvenuto a Emilio Volpicelli, attaccante esterno classe 1992 con oltre 100 gol in carriera.

Dopo aver illuminato la Serie D con le maglie di Gallipoli, Bisceglie, Fidelis Andria, Venezia e Virtus Francavilla ha proseguito il suo cammino in Serie C, indossando le casacche di Piacenza, Sambenedettese, Matelica, Viterbese, Sangiuliano City e Pineto, fino all’ultima stagione trascorsa tra le fila del Picerno.

Giocatore di carisma e personalità, arriva a Scafati con voglia di lasciare il segno“.