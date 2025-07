Calciomercato, Gazzetta del Sud: ‘Di Grazia per placare il pessimismo dei tifosi’

"L’approdo dell’attaccante non esaurirebbe i rinforzi in arrivo per il settore avanzato"

Se ne parla da qualche settimana, adesso potrebbe essere il momento giusto per chiudere positivamente discorsi già avviati con l’esterno del Siracusa Di Grazia. Così oggi su Gazzetta del Sud: “Già nei prossimi giorni si attendono ufficializzazioni importanti. Due i nomi che sono al centro di discussioni di mercato vicine a essere finalizzate. Uno è l’attaccante esterno del Siracusa Di Grazia, l’altro è il centrocampista Mungo. Nomi che si aggiungerebbero ai quindici giocatori attualmente sotto contratto. Un gruppo in cui, tra l’altro, non è detto che tutti restino.

Di Grazia ha le carte in regola per essere un arrivo in grado di placare, almeno momentaneamente e in attesa di altri colpi, quell’aria di pessimismo che aleggia sulla Reggio Calabria calcistica. La sua carriera si è sviluppata soprattutto in Serie C e in D ci ha giocato solo l’anno scorso, facendo la differenza per il Siracusa.

L’approdo sullo Stretto dell’attaccante non esaurirebbe i rinforzi in arrivo per il settore avanzato. Per la prima linea offensiva di Trocini si attendono almeno un altro esterno importante (da aggiungere anche a Grillo e Ragusa) e un ulteriore centravanti (già è arrivato Ferraro)”.