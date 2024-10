Lillo Foti: ‘Io e Gallo insieme alla Reggina? Abbiamo già dato’

Una lunga intervista quella rilasciata dall’ex presidente della Reggina Lillo Foti ai canali ufficiali del club amaranto. In altra pagina del giornale si è anche parlato di promozioni ed entusiasmo.

“Mimmo Toscano la scorsa stagione è stato determinante. Il mio giudizio arriva dall’esterno, ma ritengo che la promozione della Reggina sia segnata da grandi meriti che sono riconducibili all’allenatore. La Reggina si è confrontata con avversari importanti come il Bari, la Ternana, c’erano tutte le condizioni affinché il campionato si presentasse molto più complicato. Invece è stata una straordinaria cavalcata e la squadra amaranto ha meritato la vittoria del campionato”.

“Oggi è prematuro azzardare qualsiasi giudizio. I punti che si sono persi per strada avrebbero potuto portare oltre ad una situazione diversa in classifica, ma anche ulteriore entusiasmo ed ora avremmo discusso in maniera diversa.

Empoli è storicamente un campo ostico per la Reggina, ad ogni partita in Toscana, facevo sempre il segno della croce. Il 3-3 è l’emblema di una trasferta per i colori amaranto sempre molto difficile. La serie B è un campionato veramente difficile, con squadre attrezzate, se qualcuno lo ha sottovalutato mi dispiace.

Mi sono trovato a fare una chiacchierata con Nino Barillà che in questo momento sta avendo delle difficoltà al Monza e tutti ricordiamo che fino alla passata stagione era elemento fondamentale per il Parma. Questa è la dimostrazione di quanto sia complicato riuscire ad emergere in cadetteria”.