SerieD24: ‘La Reggina pensa a un clamoroso ritorno’

Due esterni molto forti per riuscire a fare la differenza dalla metà campo in su. In organico ci sono già Grillo e Ragusa, da diverse settimane si continua a discutere con Di Grazia, mentre secondo quanto scrivono i colleghi di seried24.com, la Reggina starebbe addirittura pensando ad un clamoroso ritorno. Quello di Simone Edera, già amaranto nella seconda parte della stagione 2020-21, con 16 presenze all’attivo e 2 reti realizzate. Successive esperienze con Pordenone, Spal e Chieri. Con quest’ultima squadra, arrivato a stagione iniziata, ha messo a segno 4 gol in 9 partite.