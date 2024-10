Lillo Foti e il mondo Reggina. Le sue promozioni e l’invito ricevuto da Luca Gallo

L’ex presidente della Reggina Lillo Foti è intervenuto sui canali ufficiali del club amaranto per parlare del mondo amaranto, del passato e del presente, ma anche un pò di futuro.

“Oggi la cosa più importante è che la Reggina sia tornata e destare entusiasmo nel popolo amaranto, noi lo abbiamo vissuto per tantissimi anni e quindi conosciamo bene quello che può dare la tifoserie.

Fra la promozione di Scala e di Zoratti c’erano differenze notevoli. La prima era una compagine fresca, con il piglio giusto e coinvolgente, non dimentichiamo alcune partecipazioni in trasferta come la traghettata in Sardegna, i treni di Perugia, ma anche Teramo. La seconda è stata più ragionata, costruita e con un organico composto da giocatori esperti, di categoria ed un innesto importante come quello di Aglietti. Tutto frutto di una programmazione attenta ed oculata. Stesso percorso che poi ci ha portato in serie A, dietro una serie di stagioni dove si è lavorato in maniera continua e anno dopo anno si è migliorato fino alla storica promozione nella massima serie”.