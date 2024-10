Di Carlo: ‘Non è più come lo scorso anno. Toscano allenatore bravo ed esperto’

Vicenza e Reggina, insieme al Monza, sono le formazioni che hanno ottenuto la promozione diretta in serie B, nell’anomala stagione scorsa, interrotta dalla pandemia. Il tecnico Di Carlo ha parlato di questo nuovo percorso ai colleghi di Gazzetta del Sud.

“Campionato anomalo quello che stiamo disputando per la mancanza di pubblico sugli spalti. Più abituate le squadre che hanno concluso la serie B nella passata stagione, mentre chi è venuto su dalla serie C sta vivendo questo nuovo contesto da poco, non solo alibi ma dati di fatto”.