Hostaria dei Campi a ‘Sorpresa’. Pizza al metro a più non posso. Scopri come

Una serata a settimana. Nessun calendario fisso. Solo chi segue i social può scoprirlo in tempo. È questa l’idea originale dell’Hostaria dei Campi, che ha lanciato il suo “All You Can Eat Pizza” in versione sorpresa.

Una proposta semplice ma irresistibile: pizza al metro no stop a soli 16 euro, con gusti sempre diversi e impasti fragranti sfornati a ritmo continuo. Il giorno cambia di volta in volta e viene annunciato solo tramite i canali social ufficiali del locale. L’obiettivo? Regalare ai clienti un’esperienza “abbondante” e fuori dagli schemi.

E oggi è il giorno giusto

Chi vuole approfittare dell’iniziativa può scegliere se prenotare un tavolo all’interno, con aria condizionata, oppure sulla pedana all’aperto.

Prenotazioni al numero 0965.324003.