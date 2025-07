Scuola online: come diplomarsi grazie alla formazione a distanza

Quando parliamo di “scuola online” si fa riferimento a un’opzione basata sulla cosiddetta F.A.D., la formazione a distanza, il cui ruolo nel panorama scolastico è molto cresciuto negli ultimi anni (basti pensare, solo per fare un esempio noto a tutti, al periodo delle lezioni a distanza durante la pandemia).

In sostanza, si tratta di un’opzione particolarmente flessibile che consente di ottenere il diploma di licenza media o di conseguire un diploma di scuola superiore con modalità diverse da quelle del tradizionale percorso scolastico, nel quale è necessario recarsi in un istituto scolastico.

Scuola online: una realtà possibile grazie a Internet

Con la scuola online si possono seguire le lezioni da qualsiasi luogo utilizzando un PC, un tablet o uno smartphone connessi alla rete Internet.

Oltre alla diversa modalità di fruizione, la scuola online consente anche di accelerare le tempistiche di conseguimento del diploma: la licenza media può infatti essere ottenuta in un anno, mentre il diploma superiore in uno o due anni, dato che è possibile recuperare fino a 4 anni con un anno di lezioni.

Chi fosse interessato a seguire un percorso del genere può per esempio iscriversi a Nuove Scuole 2.0, una piattaforma di e-learning operativa da molti anni che rivolge la sua offerta formativa sia a ragazzi sia a persone adulte che, per i più svariati motivi, non hanno avuto la possibilità di frequentare fisicamente una scuola diurna o serale.

Peraltro, Nuove Scuole 2.0 ha stipulato convenzioni con alcune università italiane e può fornire assistenza didattica anche per sostenere esami universitari relativi a percorsi di laurea triennale o magistrale.

Scuola online: è necessario l’obbligo di frequenza?

Come accennato, la scuola online è un’opzione caratterizzata da una notevole flessibilità e non prevede l’obbligo di frequenza. Di fatto, la persona che intende recuperare uno o più anni scolastici può organizzarsi in modo da seguire le lezioni quando è libera da impegni di lavoro familiari.

Sono infatti numerose le persone che, per motivi diversi – problemi di salute, bullismo, incomprensioni con il corpo docente, situazioni economiche familiari complesse, impegni sportivi professionali – sono state costrette a interrompere gli studi in età scolare.

Grazie all’opzione online, però, si ha l’opportunità di recuperare gli anni persi sfruttando i momenti di tempo libero, magari le ore serali oppure i week-end.

È però necessario precisare che per sostenere gli esami finali è necessario recarsi presso la sede fisica di un istituto scolastico. La scuola online, infatti, non prevede la possibilità di sostenere a distanza l’esame di scuola media o superiore.

Validità del diploma ed eventuali percorsi successivi

Una domanda che molti si pongono è se il diploma conseguito tramite una scuola online abbia lo stesso valore di quello ottenuto tramite il percorso scolastico tradizionale.

Nel caso di scuole online accreditate come Nuove Scuole 2.0 la risposta è sì, poiché il diploma rilasciato frequentando le lezioni è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM, già MIUR) ed è quindi valido a livello nazionale.

Dopo aver conseguito il diploma di scuola media si avrà quindi la possibilità, se lo si desidera, di accedere al percorso scolastico successivo, quello delle scuole superiori. Analogamente, dopo aver conseguito un diploma di scuola superiore, si hanno i requisiti per frequentare un percorso di studio universitario.

La scuola online è quindi una grande occasione per chi a suo tempo non ha voluto o non ha potuto proseguire gli studi perché, ottenendo un diploma, potrà avere anche maggiori prospettive professionali, oltre alla legittima soddisfazione per un traguardo che, in passato, non era stato possibile raggiungere.