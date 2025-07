Il Pilone fa il pieno di eventi: Festivalbar, dinner show con Kevin Bruzzi e World Top Model

Questa sera non perdere il "back to festivalbar" con la musica anni '90 e 2000

Se sei alla ricerca di un’esperienza unica, dove musica dal vivo, gastronomia gourmet e spettacoli esclusivi si incontrano, il Pilone by RARE è il posto che fa per te. Situato a Santa Trada, a pochi passi dallo Stretto di Messina, il Pilone è un luogo dove ogni serata si trasforma in un evento speciale. Non solo cene, ma esperienze pensate per divertire e far vivere emozioni a tutti, giovani e famiglie. Ecco i prossimi eventi che ti aspettano al Pilone, un mix perfetto di divertimento, buon cibo e intrattenimento senza pari.

Sabato 26 luglio – “Back to Festivalbar 90/00”: la magia di un’epoca

Se sei un amante della musica anni ‘90 e 2000, non puoi mancare sabato 26 luglio al Pilone by RARE. La serata “Back to Festivalbar 90/00” ti farà rivivere la magia di uno dei festival più iconici della musica italiana. A partire dalle 20:30, il Pilone ospita un Dinner Show che ti farà cantare, ballare e vivere l’atmosfera unica di quegli anni. Con un ingresso di 30 euro, potrai gustare una cena spettacolare e ballare al ritmo delle canzoni che hanno segnato un’epoca. E se la serata non ti basta, puoi continuare a divertirti con il Post Dinner a soli 10 euro. Non perdere questa occasione per immergerti nel meglio degli anni 90/00, tra amici, musica e buon cibo.

Lunedì 28 luglio – “Dinner Show” con Kevin Bruzzi: il lunedì da non perdere

Non solo il weekend: al Pilone by RARE anche il lunedì è sinonimo di divertimento e qualità!

Lunedì 28 luglio, il pilone ti aspetta con un Dinner Show esclusivo con Kevin Bruzzi. A partire dalle 21:30, musica dal vivo e animazione, accompagnata da piatti raffinati e un’atmosfera accogliente che solo il Pilone può offrire.

Un’occasione per goderti un’ottima cena e un intrattenimento coinvolgente, in una location che sa come coccolare i suoi ospiti. Un lunedì fuori dal comune, che promette di essere un’esperienza da ricordare.

Giovedì 1 agosto – “World Top Model – Special Night”

Il 1° agosto al Pilone by RARE arriva l’esclusivo evento “World Top Model – Special Night”.

Un gala dinner pensato per celebrare la moda, la bellezza e l’eleganza in grande stile. Presentato da Mariangela Zaccuri, l’evento ti accoglierà con una serata esclusiva dove la buona cucina incontra il glamour.

Il menù della serata include un antipasto con salumi e formaggi tipici della Calabria, parmigiana di melanzane e polpette di vitello, seguito da un primo piatto dal sapore unico: fileja di ragù di maialino nero aspromontano.

Un’esperienza che combina l’eleganza della moda e il divertimento che solo il Pilone sa offrire. Prenota il tuo tavolo per una serata all’insegna dello stile e del glamour.

Pilone by RARE: un’esperienza unica tra cucina e divertimento

Ogni evento al Pilone by RARE è una festa per i sensi. Non solo per gli adulti, ma anche per le famiglie. Se hai bambini, il Pilone è il locale ideale: una zona dedicata ai più piccoli permette ai genitori di godersi la serata mentre i bambini si divertono in sicurezza.

Se parliamo di cucina, il Pilone by RARE è famoso per le sue pizze e piatti gourmet. Per gli amanti della pizzeria, qui troverai pizze squisite, anche senza glutine, ideali per chi ha esigenze alimentari specifiche. Se preferisci piatti gourmet, il ristorante offre una selezione di piatti raffinati, preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, perfetti per ogni palato.

Ma non è solo una questione di cibo: il Pilone è anche il luogo perfetto per celebrare eventi privati. Compleanni, lauree, battesimi e qualsiasi ricorrenza speciale troveranno nel Pilone la cornice ideale: un ambiente elegante, un servizio impeccabile e una vista che toglie il fiato sullo Stretto.

Pilone by RARE – Borgo Santa Trada, Villa San Giovanni (RC)

Info e prenotazioni: 329 430 7912

Non aspettare oltre! Prenota subito il tuo tavolo per vivere una serata speciale al Pilone by RARE e lasciati conquistare dalla magia di questi eventi unici!