Estate 2025: al lido ‘Il Veliero’ di Saline Joniche il live di Raffaello Di Pietro

Se sei alla ricerca di una serata all’insegna della buona musica e del divertimento, domenica 27 luglio il lido Il Veliero di Saline Joniche è il posto giusto per te. Alle ore 21, il palco del Veliero ospiterà un concerto esclusivo di Raffaello Di Pietro, uno degli artisti più carismatici e amati della scena musicale nostrana.

Cantante, autore e compositore dalla voce inconfondibile. La sua carriera, ricca di successi, è stata segnata anche dall’inno ufficiale della Reggina, che da anni fa da colonna sonora alle emozioni dei tifosi amaranto. La sua musica, sempre intensa e coinvolgente, unisce passione e tecnica, creando uno spettacolo che va ben oltre il semplice intrattenimento.

La sua esibizione al Veliero sarà un mix perfetto di energia e raffinatezza, che saprà incantare tutti, dai fan di vecchia data ai nuovi ascoltatori. Non perderti l’occasione di vivere una serata in cui la musica diventa emozione pura.

Il Veliero non è solo un semplice stabilimento balneare, ma un vero e proprio punto di riferimento per chi vuole trascorrere una giornata all’insegna del comfort e della convivialità. Situato in una posizione privilegiata, facilmente raggiungibile sia a piedi che in auto, il lido offre tutti i servizi per una giornata perfetta.

Oltre agli ombrelloni e lettini, i visitatori possono gustare le specialità del ristorante, che propone piatti freschi, panini sfiziosi e una pizza cotta nel forno a legna, una delizia che saprà conquistare anche i palati più esigenti. Non mancano nemmeno una braceria per gli amanti della carne alla griglia e una gelateria artigianale per chiudere la serata in dolcezza.

La serata non sarà solo un concerto, ma un vero e proprio evento che coinvolgerà tutti i sensi. Il Veliero, infatti, è anche un luogo ideale per organizzare eventi privati, feste e momenti speciali. L’animazione in spiaggia, i balli di gruppo e una selezione musicale sempre nuova fanno del Veliero un punto di riferimento per chi cerca non solo una spiaggia, ma un’esperienza completa.

Dettagli dell’evento

Domenica 27 luglio, ore 21 Dove? Il Veliero – Saline Joniche (RC)

Il Veliero – Saline Joniche (RC) Ingresso libero

Prenotazioni tavoli consigliate al 3922423783

Non perdere questa serata unica! Lasciati conquistare dalla musica di Raffaello Di Pietro e goditi la magia del Veliero. Prenota il tuo tavolo, vieni con gli amici o la famiglia e vivi un’esperienza che saprà sorprenderti!