GustAmare, a Reggio il nuovo ristorante del Mercato Ittico: ogni dettaglio profuma d’eccellenza

Un’inaugurazione accolta con entusiasmo, un progetto che diventa realtà: al Mercato Ittico di Reggio Calabria apre GustAmare, il nuovo ristorante dove il pescato del giorno è il protagonista assoluto.

L’idea nasce due anni fa con il bando per la gestione della storica struttura portuale. Oggi prende vita uno spazio che unisce vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti ittici locali con una cucina che valorizza ogni singolo ingrediente.

Il gusto del mare, ogni giorno

A pranzo o a cena, da GustAmare si assapora il mare di Reggio Calabria. Ogni piatto è realizzato con il pescato giornaliero, selezionato direttamente dai banchi del mercato. Alla guida della cucina c’è Carmelo Libro, chef e socio, che propone ricette semplici, stagionali, ispirate alla tradizione marinara.

Il progetto è firmato da Leonardo Cozzucoli (titolare) e Carmelo Cozzucoli (amministratore).

Un ristorante che educa al mare

Il mercato ittico sarà anche un luogo di formazione: un percorso pensato per i ragazzi, dalle scuole medie in su, che potranno scoprire come si pesca, come si riconosce il pesce fresco, quali sono le sue proprietà e come si cucina. Un’iniziativa che punta a costruire cultura e competenze, legando i giovani al territorio e alle sue risorse.

Orari e accoglienza

Il Mercato Ittico apre:

dalle 4:00 del mattino per le pescherie ,

, dalle 8:00 alle 12:00 per i ristoratori ,

, dal primo pomeriggio fino alle 20:00 per il pubblico.

GustAmare accoglie gli ospiti sia a pranzo che a cena, con un’offerta gastronomica che cambia ogni giorno, seguendo il ritmo del mare.

GustAmare è più di un ristorante: è un’esperienza che nasce dalla passione, dal lavoro e da una visione chiara. Qui ogni dettaglio profuma di eccellenza, tra reti, sapori autentici e sguardi rivolti al futuro.