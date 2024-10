Calcio serie B: la brutta classifica delle squadre colpite da Covid

Una seconda ondata che preoccupa moltissimo gli italiani, i medici, la politica ed ovviamente anche lo sport. Nel calcio, nonostante le attenzioni massime ed i protocolli rigidi, purtroppo i contagi si susseguono insieme alla difficoltà di gestione degli stessi. Il quotidiano La Nazione ha stilato una sorta di classifica per il campionato di serie B con le squadre colpite ed in che misura.

In serie B 90 casi di covid. Il podio

Sono infatti almeno 90 i casi di positività, tra calciatori e membri dello staff, nel campionato cadetto. Numeri che diventerebbero ancora più grandi, superando di fatto le centinaia, al plurale, se al computo si inserissero anche tutte le positività registrate di Primavera e settori giovanili. In Serie B a guidare la classifica al negativo dei positivi ci pensa la Reggiana, con un totale di ben 29 persone che hanno contratto il Coronavirus, di cui ben 22 calciatori. A seguire c’è l’Ascoli, recentemente colpito da 12 positivi, di cui 9 calciatori. Chiude sul podio il Monza, con un totale di 9 positivi.

In serie B sono sei le partite al momento rinviate

Già 6 le partite rinviate a causa del virus. In 19 squadre su 20, a parte l’unica eccezione Cremonese, c’è almeno un calciatore o un membro dello staff risultato positivo al tampone, al netto di qualche difetto di comunicazione, come l’Ascoli che aveva modificato un comunicato dopo 12 ore dalla pubblicazione, oppure l’Empoli che aveva parlato di “alcune” positività, senza specificare quante erano. Non si salva praticamente nessuno. Ed essere liberi da contagi sembra non possa aiutare neanche in classifica, dato che la Cremonese si trova all’ultimo posto del campionato. Il Pisa ha avuto 2 positivi nel gruppo squadra, Loria e il calciatore della Primavera aggregato, ma lo staff medico guidato dai dottori Di Legge, Graci e Lioci, sta gestendo ogni situazione al massimo della professionalità, elaborando anche protocolli interni molto stringenti, tra le lodi degli addetti ai lavori del mondo del calcio. Il Chievo è a quota 3 contagi, il Frosinone un membro dello staff, la Spal 3 calciatori e un membro dello staff, la Salernitana in totale 2 calciatori in questi mesi, il Cittadella ha registrato la positività del tecnico Venturato e di 3 calciatori, il Venezia 3 calciatori, il Lecce ha avuto una positività nello staff e ben 5 calciatori, piazzandosi al quarto posto della classifica dei positivi. La Reggina ha avuto finora il portiere Plizzari e l’attaccante Charpentier, il Pordenone ha avuto 2 positività, il Brescia una e il Cosenza un positivo tra i calciatori e uno nello staff. Numeri che fanno riflettere sull’effettiva possibilità di tirare per le lunghe questo campionato senza una sospensione…