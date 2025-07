Serie C, che vergogna! Antonini: ‘Sei squadre non hanno onorato la scadenza del 1° luglio’

Prima delle iscrizioni ai campionati stagione 2025-26, si era ipotizzata una vera e propria ecatombe. Squadre impossibilitate a regolarizzare le proprie posizioni soprattutto dal punto di vista economico e quindi come logica conseguenza si pensava a tante esclusioni soprattutto in serie C. Poi magicamente e successivamente ai controlli Covisoc, ne è venuto fuori un tutti dentro, tutti promossi.

A distanza di diverse settimane, sono invece esplose le difficoltà di diverse società, quelle già dichiarate di Triestina e Rimini, quelle recuperate in extremis dalla Ternana, almeno per ora, mentre oggi si apprende dalla conferenza stampa del patron del Trapani Antonini che il peggio deve ancora arrivare: “Abbiamo notizie certe che ci sono sei squadre di C che non hanno onorato la scadenza dell’1 luglio. Il sistema non è sostenibile, ci sono squadre che mettono 15-20 milioni, tipo Benevento, Catania o Avellino, così è impossibile poter andare avanti. Tra qualche anno il sistema sport imploderà“.