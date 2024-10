Serie B, Di Carlo: ‘Sono cinque le favorite, le altre devono salvarsi’

"E' molto importante consolidarsi in questa categoria". Le parole di un esperto come il tecnico vicentino

Il campionato di serie B è giunto alla settima giornata e francamente appare molto presto per fare i primi bilanci. Ma si approfitta della sosta per sentire i pareri degli addetti ai lavori, così come hanno fatto i colleghi di TVA Vicenza che hanno ascoltato il tecnico biancorosso Mimmo Di Carlo:

Gli episodi ed il Covid

"Quest'anno non siamo stati molto aiutati dagli episodi, buone gare e la squadra è sempre stata presente. A Cremona abbiamo dimostrato di avere cuore e compattezza che con il Pisa purtroppo non abbiamo avuto. Ora c'è la sosta, vi garantisco che il Covid non è una cosa semplice e se posso dare un aiuto a tutti cerchiamo di indossare la mascherina e tenere le distanze".

Cinque le favorite, le altre pensino a salvarsi