Expo Favuriti a Gioia Tauro, De Masi: ‘Abbiamo il dovere di agire per i nostri figli’

Ospiti, talk e musica per raccontare un nuovo volto della Calabria

Un’esposizione di idee, storie, impresa e visioni condivise: è Expo Favuriti, l’evento che martedì 8 luglio 2025, a partire dalle ore 17.00, porterà nel cuore della zona industriale di Gioia Tauro – presso la sede della De Masi Industrie Meccaniche – alcune tra le esperienze più virtuose e significative della Calabria contemporanea.

Expo Favuriti rappresenta un momento centrale del progetto Favuriti (www.favuriti.com), nato da un’idea dell’imprenditore Nino De Masi per mettere in rete energie positive e pratiche di valore. L’iniziativa si propone di creare connessioni concrete tra imprenditoria, legalità, innovazione, cultura, ambiente e formazione, contribuendo a immaginare un futuro virtuoso e partecipato per la crescita dell’intera regione.

Dopo una prima fase di ascolto e partecipazione in importanti festival culturali calabresi (Trame, Roccella Jazz, Magna Graecia Film Festival), Favuriti approda ora a un momento di sintesi e rilancio, con una vera e propria “expo” delle eccellenze calabresi.

Dice De Masi sull’evento dell’8 luglio:

“Questo evento ha lo scopo di svegliare le coscienze dormienti, stimolando (gli altri ma anche noi stessi) attraverso modelli di successo affinché si riscriva una nuova via. Tracciamo esempi concreti, che dimostrano che i sogni si possono realizzare. Abbiamo tutti noi il dovere di agire, facendo ognuno la propria parte, lo dobbiamo ai nostri figli, che stanno abbandonando questa regione, proprio perché troppo a lungo è stata fatta terra bruciata attorno a loro.

Esercitiamo il nostro dovere di cambiare prospettiva e di riappropriarci del bello che ci circonda”.

Il programma dell’evento

MODERA: Pietro Comito

Ore 17:00 – APERTURA EVENTO

Saluti istituzionali:

Simona Scarcella [Sindaco di Gioia Tauro]

Luca Gaetano [Sindaco di San Ferdinando]

Ore 17:30 – IDENTITÀ TERRITORIALI – CALABRIA VISIONARIA

Arte, comunicazione, produzione etica e innovativa, enogastronomia e territorio:

Gennaro De Rosa [Musica contro le Mafie]

Giuseppe Talarico [The Calabreser]

Emilio Leo [Lanificio Leo]

Nino Quaranta [Presidente Coop. Soc. “Della Terra”]

Stefano Caccavari [Founder – Mulinum]

Mariolina Baccellieri [Vice-delegata Donne Del Vino della Calabria]

Manuela Laiacona [Co-founder – Catasta Impresa Sociale]

Vincenzo Linarello [Presidente di GOEL – Gruppo Cooperativo]

Giusy Staropoli [Scrittrice]

Interventi istituzionali:

Giovanni Calabrese [Assessore al Lavoro e Formazione]

Gianluca Gallo [Assessore all’Agricoltura e Politiche Sociali]

Ore 18:30 – INDUSTRIA, SI PUÒ FARE!

Investimenti e grandi imprese in Calabria:

Aldo Ferrara [Presidente Unindustria Calabria e Confindustria Catanzaro]

Domenico Vecchio [Presidente di Confindustria di Reggio Calabria]

Rocco Colacchio [Presidente di Confindustria di Vibo Valentia]

Rosy Ficara [Manager di Automar SpA]

Paolo Ruggeri [Board Member BH Nuovo Pignone e Presidente BiG Academy]

Luca Gaetano [Docente UniBO]

Interventi istituzionali:

Rosario Varì [Assessore allo Sviluppo Economico]

Ore 19:30 – IDENTITÀ E VALORI OLTRE GLI “INFERI”

Roberto Occhiuto [Presidente della Regione Calabria]

Antonino De Masi [Imprenditore]

Natale Mazzuca [Vice Presidente di Confindustria per l’Economia del Mare]

Camillo Falvo [Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia]

Stefano Musolino [Procuratore aggiunto DDA Reggio Calabria]

Letture dal libro “INFERI” (A. De Masi – P. Comito, Aliberti Ed.) a cura di Simone Tudda [Crisi come opportunità]

Ore 20:30 – MOMENTO CONVIVIALE

Degustazione di prodotti a cura di ARSAC

Ore 22:00 – EMAN [Showcase in acustico]

Il progetto Favuriti

Il progetto nasce da una riflessione sulle radici culturali della Calabria e sulla sua situazione attuale. I ricordi d’infanzia di De Masi, legati alle visite con il padre ai contadini del territorio, si trasformano in un’iniziativa concreta per promuovere il patrimonio sociale e culturale calabrese, affrontando al tempo stesso le sfide economiche, demografiche e identitarie della regione.

La Calabria, infatti, si trova in una fase critica, segnata da indicatori socio-economici negativi e da un’emorragia giovanile. Questo fenomeno rende urgente un cambiamento culturale, prima ancora che economico.

Favuriti si propone di risvegliare la coscienza dei calabresi, renderli protagonisti del proprio destino e attivare una rivoluzione culturale attraverso una comunicazione forte e incisiva, capace di evidenziare eccellenze, successi e potenzialità del territorio.

Prima fase (giugno–settembre 2024): partecipazione a festival calabresi come Trame, Roccella Jazz e Magna Graecia Film Festival, con talk tra De Masi, giornalisti (Tommaso Labate) e artisti (Sarafine, Naip, Peppe Voltarelli, Francesca Prestia).

partecipazione a festival calabresi come Trame, Roccella Jazz e Magna Graecia Film Festival, con talk tra De Masi, giornalisti (Tommaso Labate) e artisti (Sarafine, Naip, Peppe Voltarelli, Francesca Prestia). Seconda fase (8 luglio 2025): Expo presso la sede della De Masi Industrie Meccaniche.

Expo presso la sede della De Masi Industrie Meccaniche. Terza fase (autunno 2025): incontri nelle scuole con workshop, talk e laboratori.

Progetto realizzato con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission – Programma Triennale di Interventi per l’attività Cinematografica e Audiovisiva 2024/2026, fondi Pac 2014/2020.