L’ex Pillon: ‘La Reggina deve battersi per mantenere la categoria, poi si vedrà’

Approfittando della sosta si cerca di raccogliere pareri anche di ex, ma comunque conoscitori della serie B, per capire il momento attuale della Reggina e come venirne fuori. Gazzetta del Sud ha interpellato il tecnico Pillon:

Con due successi si torna su

“Non ne farei un dramma, può succedere di giocare un secondo tempo come quello di Empoli. Il campionato di B è lungo e si decide in primavera, bastano due successi consecutivi per riportarsi nella parte alta della classifica, la graduatoria è corta. Ho fiducia nelle capacità di mister Toscano e nella società. E’ importante analizzare il momento senza farsi prendere dall’ansia. Sono convinto che il gruppo saprà rialzarsi”. Leggi anche

L’organico è buono, ma non si creino troppe aspettative