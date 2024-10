Reggina: la promessa del capitano Loiacono ai tifosi

Dopo lo sfogo di fine gara di Empoli, a parlare dopo due giorni è il capitano Giuseppe Loiacono, intervenuto sui canali ufficiali del club:

“Ad Empoli abbiamo fatto bene nel primo tempo, poi quel gol a freddo nel secondo e poco dopo il secondo ci ha tagliato le gambe. Fermo restando che siamo entrati molli e quel secondo tempo è stato proprio brutto, ha ragione il Ds Taibi. Ci sono stati tanti errori anche quando non abbiamo preso gol, gli errori non sono mai dei singoli ma di squadra”.

“I dettagli in serie B fanno la differenza. Ci sono diversi aspetti da migliorare, ne parleremo con il tecnico alla ripresa degli allenamenti. Con la Spal nonostante la sconfitta avremmo meritato il pareggio, ci sono state delle idee ed abbiamo creato occasioni da gol. Tanti episodi sono stati contrari, ma la fortuna come dice il nostro allenatore bisogna cercarla”.

“Se ci sono dieci squadre davanti a noi? Non lo so, sappiamo bene cosa possiamo fare e dove possiamo arrivare, ma lo teniamo dentro lo spogliatoio. Davanti a noi sicuramente ci sono delle squadre che hanno anche speso tanto e per vincere, ma noi siamo ben consapevoli di essere un’ottima squadra. Un gruppo compatto”.