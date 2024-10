Reggina: le precisazioni di Taibi su Tutino, Cabaye e… Corazza

Una lunga serie di domande, una lunga serie di risposte. Il Ds Massimo Taibi è intervenuto su Reggina Tv ed ha risposto su ogni cosa tra domande dei conduttori e tifosi. In altra pagina del nostro giornale ne abbiamo riportato alcuni passaggi, l’ultimo dedicato al mercato futuro ed il chiarimento sulla cessione del rimpianto Corazza:

Le precisazioni su Tutino e Cabaye

“Tutino lo avevo cercato lo scorso anno ma non son riuscito a prenderlo, quest’anno assolutamente no. Ho le idee chiare su quello che si dovrà fare, anche se qualcuno potrebbe capovolgere il mio pensiero da qui a gennaio, ma ad oggi la situazione è chiara. A gennaio qualcosa faremo, così come ci sarà anche da sfoltire. Cabaye è un calciatore interessante ma vi ricordo che la nostra lista Over oggi conta 18 giocatori, è piena. Magari a gennaio prenderemo un calciatore con le sue caratteristiche. Vedremo”.

Perchè via Corazza?

Perchè via Corazza? Come spesso accade gli assenti sono sempre i più bravi. Su Corazza è stata fatta una scelta tecnica pensando che in B potesse avere delle difficoltà. Questo non significa che non sia un buon calciatore, ma abbiamo dato via lui per prendere Lafferty che ritengo un attaccante importante”.