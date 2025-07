Reggio, Tari più bassa? Per Zimbalatti è possibile: ‘È una questione di giustizia sociale’

Tari… che tasto dolente!

Per i cittadini di Reggio Calabria la tassa sui rifiuti è un vero e proprio macigno che grava sul bilancio economico annuale. L’uscita dal piano di riequilibrio del Comune, aveva fatto ben sperare i contribuenti, ma anche questa promessa – almeno sino ad ora – è rimasta disattesa.

Il tributo è sempre alle stelle, mentre lo stesso non si può dire del servizio.

Sulla questione è intervenuto il consigliere regionale del Pd, Giovanni Muraca, che ha puntato il dito contro la Regione ed Arrical, il neo consigliere di Forza Italia, Nino Zimbalatti, smentisce l’ex collega.

“Condivido in parte quello che ha detto l’amico Giovanni, anche se la realtà esposta non è del tutto veritiera. La Regione Calabria, con il passaggio ad Arrical, ha alzato la stazione di conferimento a carico dei Comuni, ma questo è stato causato principalmente dall’innalzamento del costo delle materie prime e dell’energia – ha commentato l’ex assessore all’ambiente. È vero anche, però, che la Regione supporta i comuni con 45 milioni di euro per affrontare queste difficoltà, ma il problema risiede principalmente a livello locale”.

Il consigliere di Forza Italia, infatti, non ha dubbi:

“Il Comune di Reggio Calabria applica una TARI notevolmente più alta rispetto ad altri comuni della Calabria, come Catanzaro e Cosenza. La differenza è chiara e si concentra sulla quota fissa dell’utenza. Il problema principale? Un’evasione imperante”.

Leggi anche

La situazione della raccolta differenziata

Zimbalatti non risparmia critiche nemmeno sulla gestione dei rifiuti in città:

“La raccolta differenziata è ai minimi storici, intorno al 39%. Dopo 11 anni di amministrazione, non si è riusciti a implementare un sistema efficiente. I camion passano, raccolgono tutto insieme e lo miscelano. Non è possibile pensare di abbassare la TARI in queste condizioni”.

Un’altra criticità segnalata da Zimbalatti riguarda i cassonetti intelligenti, “che tanto intelligenti non sembrano. Non vengono svuotati e i cittadini sono costretti a vivere con questa inefficienza”.

La proposta di Zimbalatti

Secondo Zimbalatti, per migliorare la situazione e abbassare la TARI, è necessario innanzitutto combattere l’evasione fiscale:

“Tutti devono pagare la propria parte. Bisogna attuare campagne di sensibilizzazione per far rispettare la legge. E poi è necessario tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione, come gli indigenti e gli invalidi civili, che non possono sostenere una tassa così elevata”.

Zimbalatti conclude con un appello all’amministrazione: