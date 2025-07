Che Estate Reggina, oltre 500 eventi tra centro e periferie. Falcomatà: ‘La città lo merita’

L'ass. Romeo: "Un'estate a costo zero per i reggini". Quartuccio: "Cittadini e turisti non sapranno dove andare prima"

A Cesare, quel che è di Cesare

Era da tempo che Reggio attendeva un’estate in pompa magna. Ed è proprio quella che è stata presentata questa mattina, a Palazzo San Giorgio, all’interno del Salone dei Lampadari.

Si è svolta la conferenza stampa di presentazione degli eventi dell’Estate Reggina 2025, promossi dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Un cartellone che parla da solo: oltre 500 eventi artistici e culturali, distribuiti tra il centro cittadino, i quartieri e le aree periferiche. Un investimento da 1.354.158 euro, interamente coperto da fondi comunitari. Costo per i reggini: zero.

Una programmazione per tutti, ovunque

Nel dettaglio, la programmazione estiva include appuntamenti già consolidati come:

Radici – Festival di musica popolare

Sunsetland Summer Festival

Cilea Liric & Classic Music Festival

Sunsetland DJ set

Festival Morgana

Sky Calciomercato

Eventi nelle ex 14 Circoscrizioni

Le tradizionali Feste Mariane di settembre

Il sindaco Falcomatà: “Reggio merita un’estate come questa”

«Siamo molto contenti del lavoro svolto in sinergia con uffici e settori coinvolti. È grazie a questa collaborazione che siamo riusciti a realizzare oltre 500 eventi, tra i festival riconfermati rispetto all’anno scorso e le nuove proposte delle associazioni reggine.

Un’altra novità importante è l’estate nei quartieri, che rilancia l’esperienza del Natale scorso, accanto agli eventi storicizzati in collaborazione con la Città Metropolitana.

È un cartellone per tutti i gusti e per tutte le età, distribuito non solo all’Arena dello Stretto – cuore pulsante degli eventi principali – ma in tutto il territorio: da Catona a Pellaro, da Gallico fino a Ortì, Stravonico, e la vallata del Valanidi.

Il Comune ha fatto uno sforzo importante, individuando quasi un milione e mezzo di euro di fondi europei. Tutti eventi gratuiti, senza ricadute sulle tasche dei cittadini.

Gli appuntamenti dureranno fino alla fine dell’estate, così da permettere anche ai turisti di organizzare le vacanze in base alla programmazione.

Oggi Reggio ha finalmente la possibilità di scegliere, e credo sia la cosa più importante».

Carmelo Romeo: “Una scelta strategica per fare di Reggio una destinazione”

«È una programmazione che parte da lontano. Abbiamo voluto investire le risorse del Pon Metro Plus nelle cosiddette azioni materiali, e ciò ha permesso di realizzare eventi gratuiti, senza costi per i cittadini.

Se non avessimo speso questi fondi, avremmo dovuto restituirli all’Unione Europea. Invece, abbiamo messo a terra una progettazione che produce effetti doppi: diretti per chi organizza gli eventi e le figure professionali coinvolte, e indiretti per gli operatori economici – alberghi, B&B, ristoratori.

Tra le novità, ci sarà il DJ set al tramonto ogni sera all’Arena dello Stretto, dal 18 luglio al 21 settembre, con DJ internazionali ma anche talenti locali.

Torna anche il Sunsetland Festival dall’11 al 20 agosto. In più, sarà montato un nuovo palco scenografico all’Arena per valorizzare gli spettacoli.

La vera forza, però, è la partecipazione della città. L’obiettivo non è solo l’evento in sé, ma trasmettere l’idea che Reggio è una destinazione».

Giovanni Latella: “Una città viva grazie alle sue associazioni”

«Il cartellone è ricchissimo: festival, musica lirica, popolare, pop, DJ set da luglio a settembre.

Dobbiamo dire grazie alle tante associazioni della nostra città, che non si attivano solo d’estate ma durante tutto l’anno. È questa la vera forza di Reggio: un tessuto culturale e sociale dinamico.

Come amministrazione, il nostro ruolo è sostenere, programmare e finanziare queste attività. Lo stiamo facendo con quasi 1.300.000 euro di fondi.

Siamo partiti da una programmazione quasi inesistente – un albero di Natale spoglio – per arrivare a un cartellone strutturato e degno del potenziale di questa città».

Filippo Quartuccio: “Una città che fa festa e sa divertirsi”

«Questa è un’estate della gioia e del divertimento.

Siamo fieri di consegnare alla città un programma che unisce eventi di rilevanza nazionale e internazionale con quelli delle associazioni locali.

La Città Metropolitana sarà protagonista con eventi come: Fuori Moda a Piazza Castello

EcoJest

Gira lo Mundo, Festival Internazionale del Folklore a Pellaro

Gli appuntamenti del Planetario

I cittadini e i turisti avranno così tanta scelta che ogni sera sarà difficile decidere dove andare. Ma è un bene. Significa offrire varietà: dall’opera lirica al cinema all’aperto, dalla musica alle tradizioni popolari.

Viviamola, questa città. Viviamo i suoi eventi».

Una stagione da vivere

Si potrebbe fare di più? Certamente. È sempre possibile fare di più. Ma nel frattempo, reggini e turisti potranno godere di una bella stagione all’insegna della musica, della cultura, dell’intrattenimento a 360°.