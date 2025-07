Premio Simpatia della Calabria al Decano dei Pasticceri Reggini Giovanni Logiudice

Oltre sessant'anni di carriera nell'arte della pasticceria. La sua è una grande passione e, soprattutto, un grande amore per il lavoro; il laboratorio è la sua vita

Don Giovannino Logiudice, così i suoi clienti amano chiamarlo, è il decano dei Pasticceri Reggini e della Calabria, con oltre sessant’anni di carriera nell’arte della pasticceria. La sua è una grande passione e, soprattutto, un grande amore per il lavoro; il laboratorio è la sua vita.

La proposta del Maestro Affidato: Premio Simpatia della Calabria 2025

Dopo una mostra in città da parte del Maestro Orafo Michele Affidato, ci siamo recati insieme per fare visita nel laboratorio di pasticceria al Maestro Logiudice. La prima cosa che ha detto il Maestro Affidato, nell’abbracciarlo, è stata:

“Per la diciottesima edizione dobbiamo premiare il Maestro Logiudice con il Premio Simpatia della Calabria 2025”. Abbiamo accolto con enorme soddisfazione la proposta del Maestro Affidato, che è anche il testimonial della Kermesse.

Un premio che celebra un uomo di valore

La richiesta del Maestro Affidato conferma anche la nostra idea di insignire un personaggio che ha sempre dedicato la sua vita al lavoro. Questi sono modelli importanti e significativi che servono da esempio per i giovani e per la Calabria. Giovanni Logiudice rappresenta un simbolo di dedizione e passione per il proprio mestiere.

La cerimonia di premiazione: un evento imperdibile

Il prossimo 6 settembre, presso il Circolo Polimeni, si terrà la cerimonia di premiazione della diciottesima edizione del Premio Simpatia della Calabria. L’evento vedrà la partecipazione di tantissimi pasticceri e delle associazioni Apar ed APGA, che festeggeranno il mitico Don Giovannino.