Reggina: Vocalelli e la gestione di Menez. I suoi ricordi amaranto

Interessante intervento quello dell’esperto giornalista sportivo Alessandro Vocalelli all’interno di Reggina Tv. Questi i passaggi che si riferisce a Jeremy Menez e la Reggina di Walter Mazzarri.

“Menez ha qualità assoluta, pazzesca. Nonostante la Roma avesse in squadra gente come Totti, Vucinic trovava sempre posto. La gestione a lui riservata deve essere quella che merita un grande giocatore. In un gruppo regole uguali per tutti, gestione degli uomini deve essere differente”.