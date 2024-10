Reggina: Tagliavento a Reggio per depositare l’offerta di Bandecchi

Si attende quella della LFA Reggio, rimane in dubbio la partecipazione del Comune e non si escludono sorprese

“Ho formulato l’offerta per il marchio della Reggina Calcio, così come avevo promesso. Un’offerta c’è, per quanto mi riguarda lo comprerei a nome di Stefano Bandecchi e poi lo regalerò al Comune, che dovrà darlo a chi ha in mano oggi la squadra”.

Queste le dichiarazioni del sindaco di Terni Stefano Bandecchi di qualche giorno addietro attraverso un video realizzato sul profilo social personale. Dall’annuncio ai fatti, questa mattina è arrivato a Reggio Calabria il suo uomo di fiducia Paolo Tagliavento che ha provveduto a depositare la proposta dell’ex presidente della Ternana riguardo l’acquisto dei bene materiale e immateriali della Reggina dopo il fallimento. E’ il primo a farlo, ci sarà certamente anche quella della LFA Reggio Calabria, rimane in dubbio quella del Comune di Reggio e non si escludono sorprese. Si ricorda che la scadenza è fissata per giorno 28 maggio.