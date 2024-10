Serie D: play off e play out. La finale al De Simone, retrocede il San Luca

La prima giornata della post season è stata caratterizzata dalle due semifinali play off e lo scontro in gara unica dei play out. La Vibonese ha affrontato la LFA Reggio Calabria con il vantaggio di due risultati su tre e forte dei quattro punti conquistati in campionato e veniva data per favorita anche per la possibilità di giocare davanti al pubblico di casa. Gli amaranto, invece, hanno sfoggiato una grande prestazione, probabilmente la migliore della stagione e con la rete del solito Barillà hanno guadagnato l’accesso alla finalissima (0-1). L’avversario sarà il Siracusa perchè al De Simone non si sono registrate sorprese. Gli aretusei hanno nettamente superato l’Acireale con il punteggio di 3-0 e ora attendono la LFA Reggio.

Il play out, purtroppo, si giocava tra due squadre reggine e solo una poteva mantenere la categoria. A dispetto del pronostico, è stato il Locri a imporsi sul San Luca con il punteggio di 0-2, guadagnandosi il diritto a partecipare anche per la prossima stagione al campionato di serie D. Calcio calabrese assai deludente con le altre retrocessioni, quelle di Castrovillari e Gioiese, oltre al ritiro avvenuto da tempo del Lamezia Terme.