Calcio, Tagliavento: ‘Bandecchi colpito sin dal primo giorno. Io alla Reggina…?

Nella giornata di ieri l’uomo di fiducia del sindaco di Terni Stefano Bandecchi, l’ex arbitro Paolo Tagliavento, presso il Cedir di Reggio Calabria ha depositato l’offerta per l’acquisizione dei beni materiali e immateriali della Reggina. Avvicinato dai colleghi di RTV ha dichiarato: “Stefano Bandecchi ha dimostrato sempre affetto per questa città e per i suoi tifosi. Abbiamo appena depositato il modello per gestire l’acquisizione del marchio. Io ho arbitrato a Reggio Calabria diverse volte ed ho sempre trovato un pubblico straordinario, d’impatto. Posso assicurare che dal campo il tifo si sente ancora di più. Stefano è rimasto molto colpito dal primo giorno che siamo arrivati qui. Ricordo anche che nel momento di stop del campionato, lui ha sempre dichiarato che la Reggina meritasse il titolo. Quell’applauso poi al Granillo l’anno dopo lo segnò in maniera positiva ed oggi ha scelto di agire così. Io alla Reggina? Stiamo facendo dei passi più che avanti con le ipotesi ma sarò sempre accanto al presidente in ogni sua decisione”.