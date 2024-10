Reggina: Taibi, tutto chiaro sul prossimo mercato. E qualcuno dovrà fargli cambiare idea

Momento di analisi e riflessioni in casa amaranto. La Reggina approfitta della sosta anche per recuperare gli infortunati

Nei momenti in cui le cose non vanno per come si pensava, il primo pensiero lo si rivolge ad eventuali interventi di riparazione. Fino alla prossima finestra di calciomercato, però, ci sono ancora nove partite e poco meno di due mesi, anche se, interpellato sull’argomento il Ds Taibi, ha comunque detto la sua.

“Ritengo che fare processi a novembre sia esagerato, meglio aspettare almeno dieci, undici giornate per capire se poi sarà il caso di intervenire. Anzi, io ho le idee chiare sul prossimo mercato e spero che le prestazioni di qualcuno possano farmele modificare. A prescindere da questo, a gennaio faremo sicuro qualche movimento, anche per sfoltire la rosa”.

Intanto la squadra ha ripreso a lavorare e mister Toscano spera di avere al meglio l’organico in occasione della ripresa del campionato, quando la Reggina affronterà il Pisa al Granillo.