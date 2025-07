Serie D: il botta e risposta tra il patron dell’Acireale e Antonini. Salta tutto?

Nei giorni scorsi abbiamo riportato la proposta formulata dal presidente del Trapani Valerio Antonini per l’acquisizione dell’Acireale. L’idea di programmare il salto tra i professionisti nel giro di due anni e una stretta collaborazione tecnica con il Trapani per quello che riguarda soprattutto i calciatori più giovani. Proposta che il patron Di Mauro per il momento ha respinto al mittente:

Il patron Di Mauro

“Ritengo l’ultima proposta ricevuta non sia accettabile. Siamo davvero molto distanti, francamente non so se questo affare andrà in porto. Per ora sto soltanto pensando, dopo l’iscrizione, a completare l’organigramma per la prossima stagione“.

La risposta di Antonini

“Presidente Di Mauro, l’unica cosa che io non ho MAI detto sono menzogne. Ribadisco che anche Lei al telefono ed i suoi intermediari durante l’incontro hanno confermato 500 mila euro di imposte e altri piccoli debiti fino a 550,000 euro. Detto questo ritengo la mia offerta assolutamente degna di una squadra in serie D che ha davanti una nuova stagione con una tifoseria senza più sostegno e uno sponsor che non intende rinnovare. Ci rifletta e mi trova pronto a chiudere anche per far felice la piazza che aspetta questo closing quanto prima”.