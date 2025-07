Calcio: Acireale-Antonini, arrivano le conferme da entrambi ma…

Nelle scorse settimane più volte si è parlato di un possibile interessamento dell’imprenditore Valerio Antonini, già proprietario del Trapani, nei confronti dell’Acireale. Le parti in causa sono venute allo scoperto. Partiamo dal comunicato della società siciliana:

Il comunicato dell’Acireale

“La società Sportiva Dilettantistica Città di Acireale 1946 rende noto, a seguito delle voci circolate sulla stampa e sui social in queste ultime ore che, stante il contatto con l’imprenditore Valerio Antonini, attualmente in essere, le notizie riguardanti le cifre legate a un’eventuale operazione che coinvolgerebbe la società sono non solo prive di fondamento, ma assolutamente fantasiose”.

L’intervento di Antonini

“Acireale. Cosa c’è di vero. Interesse per ora espresso in maniera del tutto generica del Gruppo Sport Invest per ampliare il plafond di squadre con cui sviluppare progetti sportivi di ampio raggio. L’eventuale acquisto oggi tutto meno che sicuro e mai alle cifre indicate rientra in un progetto di sviluppo sportivo di ampio respiro. Ci sarebbe un Managment esclusivamente dedicato a questa eventualità. E non inficia alcunché con Trapani dove io sarei fisso al 100% visto che vivo e continuerò a vivere qui.

Quindi rilassiamoci ed evitiamo finti allarmismi. Dopo gli sforzi che stiamo facendo per allestire queste due squadre pensate che buttiamo le cose all’aria. Ma siete seri? per favore basta mandare messaggi senza senso. Acireale sarebbe una città perfetta per avere una squadra con cui far crescere grandi talenti e rilanciare un’altra piazza siciliana, affidandone la gestione a persone serie e affidabili”.