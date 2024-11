Reggina, il rammarico di Inzaghi: ‘Tornerà presto dove merita. Mi spiace per quanto accaduto’

L’ex allenatore della Reggina Filippo Inzaghi, intervenuto a Sportmediaset, ha ricordato quanto successo in riva allo

Stretto la scora estate:

“Mi spiace per quello che è successo alla Reggina. Purtroppo è qualcosa di indimenticabile perché rappresenta una pagina brutta per questo club, anche se so che tornerà presto dove gli spetta. I miei progetti sono quelli di tornare presto in panchina. Salerno è stata una parentesi complicata, ma molto formativa. Vivo ancora qui e mi spiace di aver lasciato qualcosa di intentato visto che il gruppo si stava creando. Spero ora di sposare un progetto serio, dove si possa lavorare e far crescere i miei giocatori”.