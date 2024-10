Cresce l’attesa per il live di Bob Sinclar a Reggio Calabria

Gli animi si accendono e il conto alla rovescia per l’arrivo di uno dei dj più famosi del panorama mondiale della musica è giunto quasi al termine.

Dopo una lunga attesa sta infatti per arrivare nella nostra bellissima città un’ icona della musica mondiale che non ha bisogno di tante presentazioni: Bob Sinclar.

L’artista sarà ospite del Calajunco Art & Beach Club venerdì 4 Agosto e l’affluenza per questo imperdibile evento non tarda a farsi notare.

Il lido, situato sul lungomare di Reggio Calabria, che accoglierà il noto artista, avvisa gli avventori che a causa della grande richiesta le procedure d’ingresso non saranno le stesse di una classica serata in discoteca.

Gli ingressi per il concerto saranno infatti differenziati in cinque punti: uno per il privè e quattro per la restante struttura.

L’evento inizierà fin dalle ore 19:00 con un esibizione live di cinque gruppi reggini, che daranno il via alla serata con la loro musica.

L’inizio del concerto vero e proprio è previsto invece per l’01:30 e proseguirà per le successive due ore. Un dj set assolutamente irripetibile. Sinclar suonerà da una postazione privilegiata, il palco sarà infatti posizionato nel luogo in cui si trova attualmente il ristorante del Calajunco.

La musica del dj francese sarà accompagnata non solo da effetti speciali da togliere il fiato, ma anche dalla presenza di 12 ballerine siciliane.

Anche le postazioni bar aumentano, per favorire la clientela, e diventano di fatto tre, una per ogni ambiente dello stabilimento.

Ricordiamo inoltre che l’ingresso sarà esclusivamente su prevendita. Il prezzo previsto è di 40 euro per le prime 1000 prevendite, successivamente invece sarà di 50 euro.

Per acquistare i ticket, si può contattare il gruppo organizzativo ‘Deep’ o recarsi direttamente al Calajunco. É prevista inoltre una serie di pacchetti e tavoli, variabili in base alla zona scelta e al numero di persone. In questo caso, per prezzi e modalità contattare direttamente gli organizzatori dell’evento.