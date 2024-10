Crotone: il presidente Vrenna esalta la Reggina ed il tecnico Aglietti

Sempre più vicini al derby dello Scida. Di fronte Crotone e Reggina, due compagini che sul piano degli obiettivi mantengono un profilo basso, ma comunque con società ambiziose. A Gazzetta del Sud ha rilasciato una interessante intervista il presidente dei pitagorici Gianni Vrenna: “Sarà sicuramente una bella sfida, dopo otto anni torniamo a giocare il derby con la Reggina, squadra formata per puntare in alto e composta da giocatori di qualità, guidati da un allenatore che conosce molto bene la categoria. Mi auguro di tornare a vedere sugli spalti il nostro pubblico che sappiamo tutti essere il dodicesimo uomo in campo”.

Nuova filosofia e tanti giovani

“Abbiamo scelto di ripartire da una nuova gestione tecnica e con una nuova idea di calcio. Sono arrivati tanti giocatori nuovi ed il mister è stato molto bravo a comporre un bel gruppo. Ci vorrà del tempo perchè la squadra riesca ad assimilare i meccanismi che intende proporre il nostro allenatore”.

